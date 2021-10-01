رغد صدام حسين تحذر من "شر الأشرار"

حذرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم الجمعة، الشعب العراقي من "شر الأشرار"، في الذكرى الثانية لاندلاع ثورة تشرين.

وبتلك المناسبة، أعادت ابنة صدام حسين نشر رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أذاعتها لأول مرة في عام 2019، والتي جاء فيها: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".

وكتبت رغد صدام حسين في تغريدتها المنشور معها رسالتها الصوتية: "تحية لأبطال العراق الأشاوس، تحية لكل شباب ونساء ورجال ثورة تشرين في ذكراها السنوية الثانية، حفظكم الله من شر الأشرار، ورحم الله شهداء التظاهرات وكل شهداء العراق الغالي".

تحية لأبطال العراق الأشاوس تحية لكل شباب و نساء و رجال ثورة تشرين في ذكراها السنوية الثانية، حفظكم الله من شر الأشرار ، ورحم الله شهداء التظاهرات وكل شهداء العراق الغالي .#ثورة_تشرين #العراق #سنتين_وبعدنا_نريد_وطن pic.twitter.com/DrJykC1xm8 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 1, 2021

​وشارك آلاف العراقيين في "ثورة تشرين"، التي انطلقت شرارتها الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، ضد البطالة وتردي الخدمات والفساد المستشري في دوائر الدولة والأحزاب، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وكشف مصير المغيبين قسريا وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

وتعد "ثورة تشرين"، بحسب مراقبين، الأكبر التي تشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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