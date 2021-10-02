رئيسة الحكومة التونسية المكلفة: الحكومة ستتكون من كفاءات نسائية وشباب

أكدت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، نجلاء بودن، أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستشمل نساء وكفاءات شابة.

وقالت بودن، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، "الحكومة ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد"، مؤكدة أن الأولوية هي النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والحد من البطالة.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء الماضي، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضحت الرئاسة التونسية أنه "وفقاً للأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد كلف، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة".

فيما أعربت حركة النهضة التونسية، يوم الخميس، عن استنكارها من مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيد "الانفراد بالسلطة"، بعد قراره بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، محذرة من أن تلك الخطوة دون "التقيد بالإجراءات الدستورية" ستؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

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