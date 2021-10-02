على الرغم من كورونا.. شركة طيران عربية الأولى عالميا

على الرغم من أن الشهور الماضية، لم تكن أفضل حالا لشركات الطيران العالمية بسبب تأثير جائحة كورونا، إلا أنها مثلت فرصة رائعة لإحدى شركات الطيران العربية.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن الخطوط الجوية القطرية، احتلت المرتبة الأولى في أحدث تصنيف لأفضل شركات الطيران بالعالم.

وأنتج هذا التصنيف شركة "سكاي تراكس" البريطانية، وهي هيئة مراجعة تنتج كذلك قائمة سنوية منتظرة بشدة لأفضل المطارات.

ويصوت المسافرون على جوائز أفضل خطوط طيران في العالم عبر استطلاع رأي العملاء، والذي تواصل هذه المرة خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2019، وحتى يوليو/ تموز 2021.

وفي هذا الاستطلاع تم توجيه أسئلة للمسافرين عن أداء وجودة ما يزيد عن 350 شركة طيران عالمية.

واحتلت شركة الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الثانية بقائمة "سكاي تراكس"، في حين جاءت "خطوط أول نيبون الجوية" اليابانية المرتبة الثالثة.

وهذه هي المرة السادسة التي تفوز فيها الخطوط الجوية القطرية بالجائزة الأولى لتصنيف "سكاي تراكس".