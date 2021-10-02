"الدفاع" الجزائرية تكشف حقيقة مطاردة غواصة إسرائيلية في البحر المتوسط

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم السبت، حقيقة أنباء متداولة حول مطاردتها غواصة إسرائيلية بالقرب من المياه الإقليمية للبلاد غربي البحر المتوسط.

وكذبت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسوك" هذه الأنباء "التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية ومفادها أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر (أيلول) 2021".

وقالت الوزارة إنها "تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية".

وأكدت أن تمرين "الردع 2021" الذي تم تنفيذه "بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة "جرجرة"، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".

ودعت وزارة الدفاع الجزائرية كافة وسائل الإعلام الوطنية للاعتماد على المصادر الرسمية بهدف التحقق من صحة هذه الأخبار قبل نشرها.

وفي وقت سابق اليوم نقلت مواقع إخبارية جزائرية عن أخرى متخصصة في الشؤون العسكرية أن الجيش الجزائري كان قد رصد غواصة إسرائيلية "دولفين" أثناء محاولتها التجسس على القوات الجزائرية التي كانت تستعد للتمرين المذكور.

وأشارت إلى أن القيادة الجزائرية قررت تعقب الغواصة الدولفين، من خلال حوامات "سوبر لينكس" مضادة للغواصات، بينما دفعت غواصتان جزائريتان الغواصة الإسرائيلية شمالًا.

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