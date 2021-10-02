السعودية تطلق تحذيرا للوافدين بشأن العمل في المملكة

أطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم السبت، تحذيرا جديدا للوافدين بشأن العمل في المملكة.

ونشرت مديرية الجوازات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، حذرت من خلالها الوافدين من العمل لحساباتهم، بدعوى أن ذلك الأمر يعد مخالفا للأنظمة السعودية، وهو ما يستوجب عقوبة السجن والغرامة.

الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

3-الترحيل#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/B8UErpLtzW — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 2, 2021

وشددت الجوازات السعودية على أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ستطبق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

3-الترحيل.

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