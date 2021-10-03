إعصار "شاهين" يسقط برج اتصالات شمالي سلطنة عمان... فيديو

تداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إسقاط الإعصار المداري "شاهين" لبرج اتصالات في ولاية المصنعة شمالي سلطنة عمان.

وأظهر المقطع سقوط البرج بفعل الرياح القوية التي ضربت المصنعة في محافظة جنوب الباطنة شمالي السلطنة.

🔴 إعصار #شاهين يُسقط أحد أبراج الاتصالات في ولاية المصنعة. منقول pic.twitter.com/40Wq7jpcId — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) October 3, 2021

كما تداول ناشطون عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر تأثير الإعصار شاهين على مناطق مختلفة في الولاية.

#المصنعة#شاهين



حدث تاريخي تشهدها معظم قرى ولاية المصنعة من حيث قوة الرياح العاتية وكمية الأمطار المتساقطة



وهذا لحد الآن جدار الإعصار لم يلامس اليابسة



يارب ألطف بنا🙏🏻 pic.twitter.com/ZCw5Mp8Zza — حمد الخميسي (@alkhamisi957) October 3, 2021

من جانبه، قال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إن عين الإعصار تبعد نحو 30 كم عن ولاية المصنعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تم انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية في مسقط إثر الحالة المدارية.

#عاجل



انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية. #العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وتسبب الإعصار في قطع طرق رئيسة في السلطنة، نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.

​وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد (اليوم) والاثنين.