إعصار "شاهين" يسقط برج اتصالات شمالي سلطنة عمان... فيديو

وأظهر المقطع سقوط البرج بفعل الرياح القوية التي ضربت المصنعة في محافظة جنوب الباطنة شمالي السلطنة.
🔴 إعصار #شاهين يُسقط أحد أبراج الاتصالات في ولاية المصنعة. منقول pic.twitter.com/40Wq7jpcId— شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) October 3, 2021
كما تداول ناشطون عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر تأثير الإعصار شاهين على مناطق مختلفة في الولاية.
#المصنعة#شاهين— حمد الخميسي (@alkhamisi957) October 3, 2021
حدث تاريخي تشهدها معظم قرى ولاية المصنعة من حيث قوة الرياح العاتية وكمية الأمطار المتساقطة
وهذا لحد الآن جدار الإعصار لم يلامس اليابسة
يارب ألطف بنا🙏🏻 pic.twitter.com/ZCw5Mp8Zza
من جانبه، قال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إن عين الإعصار تبعد نحو 30 كم عن ولاية المصنعة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تم انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية في مسقط إثر الحالة المدارية.
#عاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021
انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية. #العُمانية
وتسبب الإعصار في قطع طرق رئيسة في السلطنة، نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.
وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد (اليوم) والاثنين.
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