الحكومة المصرية تفرض ضرائب على صناع المحتوى في "يوتيوب" وتكشف مقاديرها

طرحت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الاثنين، جدولا يوضح الضريبة المفروضة على صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صافي أرباحهم.

وأشارت في بيان رسمي لها إلى أنه في حال بلوغ صافي الربح من 1500 إلى 30 ألف جنيه فإن سعر ضريبة الدخل هو 2.50 بالمئة، ومن يربح أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه فسيسدد ضرائب 10 بالمئة، بينما يرتفع الرقم السابق إلى 15 بالمئة في حال ربح أكثر من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه، أما من يربح أكثر من 60 ألف إلى 200 ألف جنيه فتصل ضرية دخله إلى 20 بالمئة، من يصل صافي أرباحه من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه فسيسدد ضرائب 20.50 بالمئة.

ويصل أعلى سعر ضريبة في الجدول إلى 25 بالمئة، في حال تخطي صافي الربح 400 ألف جنيه.

وذكر الجدول أن مصلحة الضرائب المصرية تعفي من يبلغ صافي ربحهم 15 ألف جنيه فقط.

وذكرت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي أنه "في حال ممارستك نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات أو بتمارس نشاط صناع المحتوي مثل اليوتيوبرز والبلوغرز، فيمكن من خلال جدولها حساب ضريبة الدخل الخاصة بك وفقا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلات".

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أثارت جدلا قبل أسبوعين، عندما أصدرت قرارا يخص صناع المحتوى على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي جدلا واسعا.

وطالبت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي لها، صانعي المحتوى على الإنترنت "البلوغرز واليوتيوبرز" بفتح ملف ضريبي فورا.

وأوضحت أن صناع المحتوى الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنويا (500 ألف جنيه) يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.

كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية، الدكتور سيد صقر، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن القرار يسري على الأطفال من مشاهير "يوتيوب"، مؤكدا أنهم يخضعون لقيمة الضريبة المضافة إذا تبين أن دخلهم يعد من مصدر عمل دائم.

وشدد أنه "في حال عدم إتمام الأطفال السن القانوني، فمن الواجب أن يقوم أولياء أمورهم بتسجيل وفتح ملفات ضريبية باسمهم في مصلحة الضرائب".

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