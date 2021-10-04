سيول "شاهين" تطيح بجدار منزل في عمان وسط صراخ سكانه... فيديو

وفي الفيديو، ترتطم مياه السيول الناتجة عن العاصفة المدارية "شاهين"، في سور المنزل لينهار في الحال بسبب قوة اندفاع المياه.
وعقب الانهيار، يسمع صوت سيدة من أعلى المنزل وهي تصيح بقولها: "يا الله.. طاح بيتنا يا الله".
🟦“طاح بيتنا يا الله”.. شاهد: سيول #إعصار_الشاهين تهدم جدار منزل في السويق ب #سلطنة_عمان وسط صراخ ساكنيه.#عمان_السعودية #السعودية #مصر #الرياض pic.twitter.com/NviHKDQ4W8
— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) October 4, 2021
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، أن تأثير العاصفة "شاهين" متواصل، في صورة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد في وقت لاحق لتضم محافظتي الظاهرة والبريمي.
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