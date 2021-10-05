لجنة الدفاع في البرلمان العراقي تتوقع قيام إيران بـ"عملية عسكرية" داخل أراضي البلاد

توقعت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العراقي، قيام إيران بعملية عسكرية داخل الأراضي العراقية إذا ما تم شن هجمات ضدها، وذلك في ظل تصريحات إيرانية متواصلة حول نفاد صبرها من وجود مجموعات تعتبرها طهران إرهابية في إقليم كردستان.

بغداد – سبوتنيك . قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك: إن "الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة مجاورة"، مؤكدا أن هناك أشخاص يستغلون أراضي إقليم كردستان ويدخلون إلى إيران ويقومون بأعمال غير قانونية.

ودعا الحكومة العراقية إلى عدم إعطاء فرصة لإيران للتدخل في الأراضي العراقية، مؤكدا احتمالية أن تقوم إيران بعمليات قصف أو عملية عسكرية ضد الذين يعبرون الحدود بطريقة غير رسمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد أمس الاثنين، عدم قبوله بتواجد الإرهابيين بالقرب من الحدود وأنه على أتم الاستعداد للمواجهة. وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، في تصريحات مع "وكالة تسنيم" الإيرانية، إن "جاهزية القوات المسلحة حاليا جيدة جدا وهم على أتم الاستعداد"، مؤكدا أن البلاد كلها، في أمن كامل ولا يوجد أي مشاكل خاصة.

وأكد الجيش العراقي، مؤخرا، رفضه استخدام أراضيه للعدوان على أي من دول الجوار، واصفا تصريحات لرئيس هيئة أركان الجيش الإيراني محمد باقري بشأن وجود تهديدات ضد طهران من الأراضي العراقية، بغير المبررة.

وحذر رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني اللواء محمد باقري، في وقت سابق، من "مغامرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة" في شمال العراق، مشددا أنه على المسؤولين العراقيين في إقليم كردستان وشمال العراق مواجهة الجماعات الإرهابية.

وكانت الإذاعة الرسمية الإيرانية ذكرت أن الحرس الثوري هاجم مسلحين أكرادا في إقليم كردستان، شمالي العراق، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة. ونقلت الإذاعة عن الحرس الثوري أن هذا هو أحدث هجوم على المسلحين الأكراد الذين يتخذون من العراق مقرا لهم.

وتحدث مواجهات متكررة في المنطقة الحدودية النائية والجبلية بين القوات الإيرانية وتنظيمات كردية إيرانية معارضة للنظام في طهران، مثل حزب "الحياة الحرة لكردستان"، المرتبط بـ"حزب العمال الكردستاني" في تركيا، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني.

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