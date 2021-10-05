السعودية تسمح بقدوم 3 فئات مباشرة للمملكة

قررت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بقدوم 3 فئات مباشرة للمملكة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها السماح بالقدوم بشكل مباشـر إلى السعودية مـن الدول التي تتطلب القدوم منهـا قضـاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إليها، لفئات محددة.

واشترطت الوزارة السعودية تطبيق الحجـر المؤسسي عليهم، مع أخـذ اللقاح خـلال مـدة الحجر، وتلك الفئات هي:

السماح لعدد من الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة، ورفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين. pic.twitter.com/mPDFnPcBkF — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 5, 2021

1 - أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

4- طـلاب المنـح.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأنه يستثنى مـن تطبيـق الحجر المؤسسي مـن تلقوا جرعة أو استكملوا تلقـي جرعات اللقاح داخـل البلاد، شريطة أن يشمل ذلـك مرافقي تلـك الفئـات وعائلاتهم، وكذلك العاملين في القطاعين العام والخاص.

وشددت الوزارة السعودية على وجوب التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

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