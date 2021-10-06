تانكر تراكرز: ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان وصلت بانياس في سوريا

قالت خدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة الناقلات على تويتر، اليوم الأربعاء، إن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود الإيراني إلى لبنان قد وصلت مرفأ بانياس في سوريا.

وتقول جماعة حزب الله اللبنانية المقربة من إيران، إن الشحنات التي تستوردها ستخفف أزمة الطاقة التي تصيب البلاد بالشلل.

كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال الشهر الماضي، إن شحنات الوقود الإيراني تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

تخضع كل من إيران وسوريا لعقوبات أمريكية.

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