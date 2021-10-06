أرامكو تصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم بعد تجاوز قيمتها تريليوني دولار

استعادت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم والمدرجة في البورصة المحلية، مستويات تريليوني دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وقالت " صحيفة الاقتصادية " السعودية، إن "القيمة السوقية لأرامكو السعودية، وصل، خلال تداولات اليوم في سوق الأسهم السعودية، إلى 2.026 تريليون دولار (7.6 تريليون ريال).

وأضافت أنه وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، تقدمت أرامكو السعودية على شركة غوغل (1.783 تريليون دولار) لتصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد أن كانت رابعا.

وأكدت الصحيفة أن شركتي أبل ومايكروسوفت تسبقان شركة "أرامكو السعودية" بقيمة سوقية 2.333 تريليون دولار، و2.17 تريليون دولار على التوالي، مشيرة إلى أن ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية تزامن مع قفزة أسعار النفط متجاوزة 83 دولارا للبرميل، وهي أعلى مستويات الخام منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

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