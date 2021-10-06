بحريني في صحبة يهود يصلون أمام حائط البراق بالقدس... فيديو وصور

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وفدا بحرينيا يزور حائط البراق في مدينة القدس المحتلة.

وعلى حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الوزارة بموقع في "تويتر"، نشرت صورة لرجل يرتدي زيا بحرينيا وسط مجموعة من اليهود يؤدون صلاتهم أمام حائط البراق.

الدين لله والوطن للجميع☪️✡ pic.twitter.com/AZU3qnC2ks — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 6, 2021

​وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصورة المنشورة اليوم الأربعاء عبارة: "الدين لله والوطن للجميع".

واتضح أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو محمد آل ضريبي العضو باتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

@sharakango connecting GULF and ISRAELI peoples to live in peace together 🇧🇭❤🇮🇱 pic.twitter.com/DiWJKXOmrv — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 6, 2021

​وزار آل ضريبي القدس ضمن وفد بحريني، خلال زيارة نظمتها مجموعة "شراكة" البحرينية المهتمة بالتواصل بين شعوب الخليج وإسرائيل.

An official delegation from Bahrain has visited the western wall in Jerusalem today. The local Arabs aren’t that happy! Via @amirtsarfati pic.twitter.com/nnb1BVzplJ — Eye On Antisemitism (@AntisemitismEye) October 6, 2021

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الوفد البحريني أثناء وصوله إلى حائط البراق.