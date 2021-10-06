السعودية..عضوة هيئة تدريس توجه عبارات غير لائقة لطالبات والجامعة تتبرأ من ألفاظها

علقت جامعة طيبة السعودية، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا لعضوة هيئة تدريس بالجامعة.

واتهم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إحدى أعضاء هيئة التدريس بتوجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء محاضرة علمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وقالت الجامعة السعودية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" إنها ترفض مثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثلها ولا منسوبيها.

#بيان_صحفي حول ما تم تداوله يوم أمس بعبارات غير لائقة من عضو هيئة التدريس بـ #جامعة_طيبة تجاه الطالبات. pic.twitter.com/FCVpPtLQPx — جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) October 6, 2021

​وتعهدت الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بشأن عضوة هيئة التدريس وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.

ودعت الجامعة كافة المنسوبين وغيرهم إلى اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكدت حرصها على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ.