تحديد أكثر من 3 آلاف مركز ومحطة للتصويت العام في كردستان العراق

كشف المسؤول الإعلامي في مكتب انتخابات أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، أحمد مازن يوسف، اليوم الخميس، عن عدد مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية للتصويت العام في الانتخابات التشريعية المحدد إجراؤها الأحد المقبل.

وفي تصريح خاص لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، أفاد يوسف بأن عدد مراكز الاقتراع العام في إقليم كردستان ، تبلع 570 مركزا، مع 2889 محطة انتخابية، مضيفا أن عدد الناخبين يبلغ مليون و275.4 ألف في عموم محافظات إقليم كردستان.

وتجرى الانتخابات العراقية، يوم غد الجمعة، للتصويت الخاص بالقوات الأمنية، والأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات في عموم محافظات العراق، حيث سيجرى الاقتراع الخاص الجمعة المقبلة، فيما حددت الأحد المقبل للاقتراع العام.

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