لبنان يجري تدريبا عسكريا مشتركا مع قوات اليونيفيل

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، بأن الجيش اللبناني أجرى في القطاع الشرقي سلسلة من الأنشطة العسكرية المشتركة مع قوات اليونيفيل من أجل تبادل الخبرات والمهارات المهنية.

وأفادت الوكالة بأن الهدف من وراء إجراء مثل هذه المناورات، هو تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز الثقة المتبادلة، بالإضافة إلى تحسين مستوى قابلية التشغيل البيني للمهام المنسقة، في وقت تركز النشاط التدريبي أو العسكري على العمليات العسكرية في المناطق المدنية اللبنانية والحفاظ على القانون والنظام.

وأشارت إلى أن المناورات تضمنت إجراء تدريب للأفراد العسكريين وقادة الدوريات العسكرية على إنشاء وتشغيل نقاط التفتيش على الطرق، في وقت اطلع المشاركون على الجوانب العملية والنظرية المختلفة الخاصة بمجال التركيز في النشاط التدريبي.

وعزت الوكالة هدفا آخر لهذه الدورات العسكرية إلى تمكين العسكريين من العمل بطريقة فعالة، بالتوازي مع تجنب إزعاج السكان المدنيين في منطقة العمليات.

ويشار إلى أن التدريب المشترك بين اليونيفيل والجيش اللبناني أقيم في نقاط التفتيش على الطرق في الفترة من 27- 29 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحضور 11 جنديا من الجيش و11 عنصرا من اليونيفيل، بالتوازي مع تدريب قائد الدوريات في الفترة من 4-8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مقر اليونيفيل في القطاع الشرقي.

وأكدت الوكالة اللبنانية الرسمية أن المشاركين من الجيش اللبناني، هو اللواء السابع للقوات المسلحة، ومن جانب اليونيفيل، الكتيبة النيبالية والهندية والإسبانية والإندونيسية في القطاع الشرقي.

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