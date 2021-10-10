شرطة دبي تضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 136 مليون دولار

أعلنت شرطة دبي، اليوم الأحد، عن ضبط 500 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بقيمة 500 مليون درهم (136 مليون دولار) كانت مخبأة في إحدى الحاويات.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن عملية الضبط أطلق عليها اسم "العقرب"، وتعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.

شرطة #دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب".https://t.co/mZKf9mmkUd pic.twitter.com/j5MtIrsStX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 10, 2021

وأضاف البيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حصلت على معلومات تفيد بأن تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

وأوضح البيان أنه فور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل متخصص، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع.

وذكر البيان أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره لسيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد ساعة الصفر، حيث داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات.

ووفقا للبيان، أقر المتهم بحيازته للمخدرات، وتبين أن له سوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.