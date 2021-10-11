الأردن... 9 وزراء جدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمرا بالموافقة على إجراء تعديل هو الرابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل 9 حقائب وزارية.

وأدى الوزراء التسعة الجدد اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحسب قناة المملكة الرسمية.

وبموجب التعديل الجديد، جرى تعيين وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما شمل التعديل تعيين صالح علي حامد الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام.

ولم يغب العنصر النسائي عن التعديل الجديد، حيث تم تعيين هيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية.

كما تم تعيين معاوية خالد محمد الردايدة وزيرا للبيئة، وخيري ياسر عبدالمنعم عمرو وزيرا للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية وزيرا للعمل.

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية #الأردن



His Majesty King Abdullah II swears in new ministers at Al Husseiniya Palace#Jordan pic.twitter.com/nYr0bZTUDx — RHC (@RHCJO) October 11, 2021

وأعرب الملك عبد الله خلال استقباله للوزراء عن شكره للوزراء المستقيلين على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وأمس الأحد، قدّم الوزراء الأردنيون استقالاتهم لرئيس الوزراء تمهيدا لتعديل هو الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.