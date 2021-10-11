السعودية تسمح بزيادة أفراد الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي... كم العدد؟

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي.

جاء هذا في تغريدة للوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه تم السماح برفع عدد أفراد الطاولة إلى 10 أشخاص، وذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية.

#إنفوجرافيك | استمرارًا للإجراءات الاحترازية.. السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/7Sretpfdqn — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) October 11, 2021

​وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي حددتها هيئة الصحة العامة، والسماح بدخول المطاعم والمقاهي لمن يظهر في تطبيق "توكلنا" أنه حصل على جرعتين من لقاح كورونا.