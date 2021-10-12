العراق... استمرار إغلاق المنطقة الخضراء رغم إعلان نتائج الانتخابات

لا تزال مداخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد مغلقة حتى اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يومين.

وقال مصدر أمني عراقي إن المنطقة الخضراء مغلقة ولا يسمح بدخولها سوى "لحاملي الباجات والاستثناءات"، على ما نقلت "السومرية نيوز".

وأغلقت القوات الأمنية مداخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات أمس وانطلاق عدد من الاحتفالات في العاصمة.

وأرجع خبراء أمنيون ذلك إلى رغبة الحكومة العراقية في حماية المركز الوطني التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى المناطق الحيوية الأخرى في المنطقة الخضراء.

وتحتوي المنطقة الخضراء على مقر الحكومة والجيش العراقيين إلى جانب عدد من السفارات بينها السفارة الأمريكية ومقرات منظمات حكومية وأجنبية.

وأمس الاثنين، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، عن نتائج الانتخابات، التي بلغت نسبة التصويت فيها 41% فقط من إجمالي من لهم حق التصويت.

وانطلقت الانتخابات العراقية أمس الأول (الأحد)، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.