التعليم السعودية: خياران أمام الطلاب غير المحصنين بجرعتي اللقاح

حصرت وزارة التعليم السعودية الطلاب غير المحصنين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بين خيارين.

وأحالت وزارة التعليم السعودية وفق بيان لها الطلاب غير المحصنين بالجرعتين إلى نظام الانتساب أو التعليم عن بعد.

وبحسب البيان يشترط على طلاب التعليم العام الذين أكملوا 12 عاما الحصول على جرعتي التلقيح.

كما يقضي القرار بإحالة الطالب الذي لم يحقق هذا الشرط إلى التعليم عن بعد أو الانتساب.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، يستثنى من هذا القرار الطلبة الذين لديهم ظروف صحية خاصة تحول دون تلقيهم اللقاح، وفق ما تقرره الجهات الصحية المختصة.

ويعطى الطالب غير متلقي جرعتي اللقاح فرصة شهر كامل مع بداية كل فصل دراسي؛ قبل إحالته إلى نظام الانتساب أو التعليم عن بعد.

ونص القرار على تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكملوا 12 عاما غير مكتملي التحصين بجرعتين في محاولة لإتاحة الفرصة لهم لتلقي جرعتي اللقاح.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وقالت إن ذلك يهدف إلى تحقيق "عودة حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية وصولا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبعية وحماية الطلاب وأسرهم".

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