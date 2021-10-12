الكويت تعلن رسميا السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية

أصدر وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، اليوم الثلاثاء، قرارا تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن القرار يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.

إلا أن التحاق المواطنات بالجيش سوف يقتصر خلال هذه المرحلة على "مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة"، ، بحسب المصدر ذاته.

وقال العلي إن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في جميع المجالات وفي الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.

وأضاف: "آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل".

وأكد أن المرأة الكويتية لعبت دورا بارزا طوال السنوات الماضية من أجل خدمة بلدها والدفاع عنه خاصة خلال فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، ودورها في التصدي لجائحة كورونا جنبا إلى جنب مع زملائها في "الجيش الأبيض".

وقال إن ما شجعه على اتخاذ القرار، هو ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة خلال توليها العديد من الوظائف في وزارة الدفاع بما في ذلك في "مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشأت العسكرية اضافة الى هيئة الخدمات الطبية".

وكانت مملكة البحرين هي أسبق الدول الخليجية في السماح للنساء بالالتحاق بالجيش، وذلك منذ أكثر من 30 عاماً، حسب مواقع خليجية.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، نظمت هيئة الأركان العامة السعودية حفل تخرج لأول دفعة نسائية في الجيش السعودي، وذلك في الوقت الذي تم فيه افتتاح مركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول مركز من نوعه في المملكة.