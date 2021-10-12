تسجيل
13:17 GMT12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مصرف لبنان، نوفمبر 2020

    انهيار الليرة وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل المواطن اللبناني (فيديو)

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505911_0:153:3033:1860_1200x675_80_0_0_69bc0fbe355ed976010171340aeb740d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110121050414052-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    يعيش اللبنانيون أياماً صعبة على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تضرب البلاد، فيما يؤدي استمرار انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات الأخرى.

    وأدت الأزمة الاقتصادية إلى خسارة آلاف اللبنانيين وظائفهم، وإلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة لأرقام قياسية. 

    يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لوكالة "سبوتنيك"، إن كلفة السلة الغذائية والإستهلاكية لأسرة مؤلفة من 4 أفراد كان في نهاية العام 2019 حوالي 450 ألف ليرة لبنانية ووصل بنهاية شهر سبتمبر/أيلول خصوصاً مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت إلى الثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، والزيادة أتت بنسبة 677% وهذه نسبة عالية جداً، خصوصاً أن المؤسسات في القطاع الرسمي أو الخاص غير قادرة على زيادة رواتب الموظفين وبالتالي الأزمة أصبحت أكبر وأكبر، إرتفاع كبير في الأسعار في حين بقيت الأجور مثلما هي".

    وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور إذا ما حسبنا الدولار ب 17 ألف ليرة لبنانية فيقدر بحوالي الـ 40$، والمواطن بحاجة إلى حوالي الـ 5 ملايين ليرة لبنانية كحد أدنى، وهو رقم قريب من الواقع لكن لنصل إلى هذا الرقم فإن المعاناة كبيرة لأن الدولة ليس لديها القدرة على الدفع ولا القطاع الخاص لديه القدرة، ولكن بشكل عام إعادة الإعتبار إلى الراتب يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 5 ملايين ليرة لبنانية". 

    ولفت إلى أن "هناك حوالي 13 ألف أو 18 ألف مؤسسة أقفلت ما بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة، وصرف من العمل حوالي الـ 80 ألف عامل معظمهم في القطاع السياحي والفندقي وقطاع النقل، والخطورة أن الذين فقدوا أعمالهم لم يستطيعوا الحصول على فرص عمل أخرى لأنه يوجد حالة ركود وإقفال في كل المحلات ما انعكس تدهوراً في الأوضاع المعيشية لدى أكثرية الأسر اللبنانية". 

    وتشكو مواطنة لبنانية من غلاء الأسعار وتقول ل"سبوتنيك":"الحليب ب 200 ألف ليرة لبنانية، تعبئة بنزين للسيارة بمليون ونصف، الأقساط المدرسية، الغلاء، إشتراك المولدات الكهربائية، كهرباء دولة لا تأتي، صرلنا 4 أيام عايشين على العتمة، لا كهرباء لا مياه، لم يعد لدينا أموال لكي نعيش". 

    الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا يقول لـ"سبوتنيك"، إن "المشكلة الأساسية اليوم هي بالإرتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهذا الإرتفاع يؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل كبير جداً، وطبعاً يزيد عليها عوامل قد تكون خارجة عن إرادتنا مثلما نشهد مؤخراً بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، وهذا ينعكس علينا بشكل مزدوج أولاً ترتفع أسعار النفط والمحروقات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتحرير أسعارها وثانياً نتيجة ارتفاع المواد النفطية والبترول عالمياً وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين مثلاً من نصف السنة الماضية إلى يومنا هذا بأكثر من 900% وطبعاً الغاز والمازوت أيضاً ارتفعوا بنسب هائلة جداً ونعلم أن ارتفاع أسعار البنزين والمازوت يؤثر على مختلف أسعار السلع". 

    أزمة بنزين في لبنان
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات في لبنان
    وأشار إلى أنه بحسب الإحصاء المركزي فإن نسبة التضخم في لبنان حتى منتصف هذا العام هي بحدود 400% إنما فعلياً وعلى أرض الواقع قد يكون تجاوز 650 ل 700% وهذه نسبة كبيرة ترهق المواطن. 

    وأضاف أبو شقرا: "لدينا اليوم تقريباً بين 320 و 350 ألف موظف في القطاع العام، و130 ألف متقاعد، متوسط رواتبهم يبلغ مليوني ليرة لبنانية طبعاً اليوم المليوني ليرة تقدر بحوالي ال 100 دولار أمريكي، وبالتالي لا تؤمن لهم أبسط احتياجاتهم الغذائية وقبل أن نتكلم عن التعليم والإستشفاء وتأمين الأدوية والخدمات الأخرى، أيضاً في القطاع الخاص هناك من لا يزال يستطيع أن يؤمن لموظفيه دولار فريش أو يعطيهم بعض المساعدات إنما بقية القطاعات مأزومة وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للكثير من موظفي القطاع الخاص". 

    وشدد على أن "المواطن أصبح مكشوفاً صحياً وعلى كل المخاطر، مؤسسات الدولة الضامنة لديها مشاكل كبيرة بتأمين الطبابة للموظفين بحيث يترتب على المرضى فروقات كبيرة جداً، التعليم أصبح مكلف في القطاع الخاص بالتحديد، وكارثة الكوارث هي النقل ومع ما يترتب عنها من أعباء". 

    وعلى صعيد الحلول قال أبو شقرا إن "الحلول اليوم تضيق خصوصاً أن البلد دخل بجو الانتخابات النيابية وكل الهم أصبح أخذ القرارات الشعبوية للتحضير للإنتخابات والإبتعاد عن الإصلاحات المطلوبة، الخيارات تضيق وسعر الصرف من المتوقع أن يرتفع أكثر في الأيام المقبلة".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يستمتعون بوجبة عشائهم في مقهى تشاو فرايا أنتيك (Chaopraya Antique)، حيث تتدفق مياه الفيضانات من نهر تشاو فرايا إلى المطعم في مقاطعة نونثابوري، شمال بانكوك، 7 أكتوبر 2021
    مطعم يتحول إلى نقطة جذب للزوار بفضل فيضان
    معلومات سرية تتعلق بالغواصات النووية داخل شطيرة
    احذر من شطيرتك... قد تحوي معلومات سرية
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك