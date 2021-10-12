قناة عبرية تنشر فيديو نادرا لعملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع"

كشف الأسير الفلسطيني، زكريا الزبيدي، تفاصيل جديدة عن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" مع الأسير الزبيدي، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي في السادس من الشهر الماضي.

ونشرت القناة العبرية مقطع فيديو نادرا قبل دقائق معدودة لخروج الأسرى الفلسطينيين الستة من فتحة نفق سجن جلبوع الإسرائيلي، في وقت كان يغط حراس السجن في غفوة نوم عميقة.

ونقلت القناة عن الزبيدي أنه علم بعملية الهروب من السجن قبل شهر، تقريبا، عن القيام بها، بعدما تلقى زيارة مهمة من الأسير أيهم كمامجي، أحد الأسرى الستة، وأبلغه بخطة الهروب، مؤكدا أنها فرصة نادرة يتمنى أي أسير فلسطيني أن ينالها.

وأشار الزبيدي إلى أن العصفور الموضوع في قفص داخل المنزل يريد أو يرغب، دوما، في الهرب، حتى إذا ما أعطيته الماء والطعام، فما بال الأسير الفلسطيني.

ويظهر الفيديو لقطات تذاع أو تبث للمرة الأولى للأسرى الفلسطينيين الستة، لحظة هروبهم، وبعض منهم يتجول في أحد المتاجر لشراء الطعام والماء.

ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من الشهر الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور حوالي 14 يوما من عملية الهروب.

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