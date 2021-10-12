يائير لابيد: إسرائيل وأمريكا تبحثان عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، مع الإدارة الأمريكية عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن لابيد أنه بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته، حاليا، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني، على حد قوله.

בפתח הביקור המדיני שלי בוושינגטון נפגשתי עם היועץ לבטחון לאומי @JakeSullivan46 ודנו בסוגיות בטחוניות רחבות ובראשן האיום האיראני. שיתפתי את היועץ לבטחון לאומי בדאגה הישראלית מהמירוץ האיראני ליכולת גרעינית, ומכך שאיראן הופכת למדינת סף גרעינית. pic.twitter.com/93fXB3oV1n — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) October 12, 2021

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن لابيد قد شدد على سوليفان أن بلاده قلقة جدا من النووي الإيراني، وهو ما نقله إلى الإدارة الأمريكية، مدعيا أن إيران ستكون على عتبة دولة نووية، وأن الجانبين بحاجة إلى البحث عن بدائل للاتفاق النووي.

שר החוץ @yairlapid נפגש בוושינגטון עם היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, ג'ייק סאליבן. לפיד אמר בפגישה: "איראן הולכת להיות מדינה סף גרעינית, אנחנו צריכים לדבר על חלופות להסכם הגרעין"

(צילום: שלומי אמסלם, לע"מ) pic.twitter.com/c30bSJIsWj — גלצ (@GLZRadio) October 12, 2021

بدوره، نشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أفاد خلالها بأنه في مستهل زيارته إلى واشنطن، التقى بمستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وناقش معه قضايا أمنية وسياسية واسعة، أبرزها التهديد الإيراني، بحسب قوله.

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