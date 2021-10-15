الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين زرعا عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه اعتقل فلسطينيين اثنين على حدود قطاع غزة بعدما قاما بزرع عبوة ناسفة.

وأفاد الجيش في بيان على حسابه في موقع تويتر، إنه رصد "اثنين من المشتبه بهم حاولا عبور منطقة السياج في جنوب قطاع غزة، وقام الاثنان بزرع عبوة ناسفة في المنطقة انفجرت بعد ذلك بوقت قصير".

وأضاف: "هرع مقاتلو الجيش الإسرائيلي إلى الموقع واعتقلوا المشتبه بهما ونقلوهما لاستكمال التحقيق من قبل قوات الأمن".

תצפיות צה"ל זיהו הערב שני חשודים שניסו לחצות את מרחב המכשול בדרום רצועת עזה. השניים הניחו במרחב מטען מאולתר שהתפוצץ זמן קצר לאחר מכן.

לוחמי צה"ל הוזנקו לנקודה, עצרו את החשודים והעבירו אותם להמשך חקירת כוחות הביטחון — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2021

وبين الفينة والأخرى يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين يقول إنهم يحاولون التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبوساطة مصرية، أُعلن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد جولة تصعيد بدأت في 10 مايو/أيار الماضي، واستمرت 11 يوما.

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