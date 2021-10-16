التحالف العربي يدمر مسيرتين مفخختين استهدفتا جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، عن تدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيرتين (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

#عاجل#التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 16, 2021

ومساء أمس الجمعة، أعلن التحالف إحباط هجوم "للحوثيين" على جنوب السعودية، قائلا في بيان: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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