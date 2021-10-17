أمير قطر يلتقي برئيس إقليم كردستان العراق

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في الدوحة.

واستعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع بارزاني علاقات التعاون بين بلديهما، وأوجه دعمها وتعزيزها، كما ناقشا موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري، رئيس إقليم كوردستان العراق، بمناسبة زيارته للبلاد، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وأوجه دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.#قناhttps://t.co/SaJmth4oBf pic.twitter.com/yIqpn15Yje — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 17, 2021

كما التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الأحد، برئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان العراق.#قناhttps://t.co/Jb4QpE7o6e pic.twitter.com/FalfvETUvZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 17, 2021

وبحث الطرفان مسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون وآفاق تنميتها، لاسيما الاستثمارية والاقتصادية.

وكان مكتب انتخابات مركز إقليم كردستان أعلن، يوم الأحد الماضي الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نسبة التصويت العام في الانتخابات التشريعية داخل أربيل

وذكر مسؤول إعلام المكتب أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية داخل أربيل بلغت 43 في المئة.

وشارك في الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، الأحد الماضي، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح تم تقسيمهم على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.

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