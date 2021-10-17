الحريري على "تويتر": أسأل الله أن يخرج لبنان من المستنقع الأليم

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب الحريري يقول: "وُلد الهدى فالكائنات ضياءُ، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان والفجرُ على موعدٍ، أتقدم من المسلمين خاصة، واللبنانيين عامة، بأحر التهاني".

وُلد الهدى فالكائنات ضياءُ،

في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان والفجرُ على موعدٍ، أتقدم من المسلمين خاصة، واللبنانيين عامة، بأحر التهاني،

١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) October 17, 2021

وخص الحريري بلده لبنان بالدعاء، أن يخرجه الله مما وصفه بـ "المستنقع الأليم"، بقوله: "سائلاً المولى الكريم أن يُلهم الجميع التعقل والواقعية، علّنا نخرج ببلدنا من المستنقع الأليم".

وتمنى الحريري أن يكون لبنان "درة إبداع، ومنارة علم، وواحة استقرار.. وكل عام وانتم جميعاً بألف خير".

سائلاً المولى الكريم أن يُلهم الجميع التعقل والواقعية، علّنا نخرج ببلدنا من المستنقع الأليم، الى حيث ينبغي أن يكون، درة إبداع، ومنارة علم، وواحة استقرار.

وكل عام وانتم جميعاً بالف خير .

٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) October 17, 2021

يشار إلى أن سعد الحريري تم تسميته لتشكيل الحكومة اللبنانية، عقب تقدم حسان دياب باستقالة حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت.

لكن الحريري لم يستطع وعلى مدار قرابة عام كامل أن يتمكن من تشكيل الحكومة، نظرا لخلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون، حول الأنصبة وبعض الأسماء وأمور أخرى.

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