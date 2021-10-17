وسط غليان الشارع... رئيس الوزراء العراقي الأسبق يخاطب المتظاهرين

وجه رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، كلمة إلى المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات.

وقال المالكي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "إلى المواطنين الكرام اخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات العملية السياسية وأرجو أن تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الامن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب لان هذا يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار".

الى المواطنين الكرام اخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات #العملية_السياسية وارجو ان تكون اعتراضاتكم على #نتائج_الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الامن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب لان هذا يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الامن والاستقرار.#المالكي — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) October 17, 2021

وشهد العراق، اليوم الأحد، حالة من الفوضى، تنوعت بين احتجاجات وقطع طرق رئيسية، بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس السبت، الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.