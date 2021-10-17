تسجيل
22:11 GMT17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات في تونس مطالبة برفع الأجور، 19ديسمبر/كانون الأول 2018

    انتفاضة المعطلين... تونس مقبلة على موجة احتجاجات قد تتحول إلى اعتصام مفتوح

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103766/75/1037667552_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_2d88f09938019dc1c727b04a4d946dd2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110171050462508-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD/

    بعد أشهر من الصمت، يستعد الآلاف من المعطلين عن العمل في تونس لتنظيم تحركات احتجاجية من أجل المطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة التي تجاهلتها حكومات ما بعد الثورة.

    وحذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي يحرّكه غياب التشغيل وطول عمر البطالة، خاصة بالنسبة لعمال الحضائر (البناء) والمعلمين النواب والعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين أمضوا اتفاقات مع الحكومات السابقة تقضي بانتدابهم.

    رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي أثناء خطابه في البرلمان التونسي، 1 سبتمبر/ أيلول 2020
    © Sputnik . Mariem Gdira
    في تونس... نسبة البطالة ترتفع إلى 18%

    وينتظر أكثر من 750 ألف تونسي فرصتهم في التشغيل، أي ما يمثل 17.9 بالمائة من مجموع سكان البلاد البالغ 11.7 مليون نسمة، من بينهم 250 ألف جامعي بحسب اتحاد الشغل.

    ويعوّل هؤلاء على الحكومة الجديدة برئاسة "نجلاء بودن" في تفعيل ما أمضوه من اتفاقات الانتداب سواء مع حكومة هشام المشيشي أو الحكومات التي سبقتها، فيما أعلنت بعض الفئات الاجتماعية عن بدأ تحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل.

    حيث قرر أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بتطبيق القانون عدد 38 الذي صادق عليه البرلمان وصدر بالرائد الرسمي منذ أغسطس/ آب 2020 بعد أن ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

    حق الانتداب

     وقالت المتحدثة باسم المعطلين عن العمل يسرى ناجي لـ "سبوتنيك"، إن أصحاب الشهادات العليا سيخوضون تحركا احتجاجيا يوم الأربعاء القادم للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير فرص عمل لنحو 20 ألف صاحب شهادة عليا من الذين دامت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.

    وأضافت أن على الدولة أن تعتمد سنة التخرج وسن المتخرج كمقياسين أساسيين للانتداب المباشر في القطاع العمومي دون إقصاء، كما تنص على ذلك الأحكام الاستثنائية الواردة في القانون.

    وتابعت "مطلبنا الثالث هو إحداث لجنة تراقب الانتدابات ويشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه ضمانا للنزاهة، مع ضرورة توفير موارد مالية لتقديم منحة بطالة أو تعويضات لأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل لمن هم في قائمة الانتظار".

    وتخشى يسرى أن يقع تجاهل مطلب حاملي الشهادات العليا والتحجج بمسألة غلق باب الانتداب في القطاع العمومي بسبب الظرف الاقتصادي والمالي، قائلة إن المعطلين عن العمل لن يقبلوا بتأجيل ملفهم إلى السنة المقبلة، مشددة على وجوب تطبيق الحكومة الجديدة لبنود القانون عدد 38 القاضي بانتداب 10 آلاف عاطل عن العمل كدفعة أولى ونحو 3 آلاف عاطل عن العمل كدفعة ثانية.

    التصعيد نحو الاعتصام المفتوح

    وأضافت يسرى ناجي أن حاملي الشهادات العليا سيُعطون مهلة لرئيس الجمهورية إلى حين موعد الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم الأربعاء المقبل لإصدار قرار واضح بشأن تفعيل القانون عدد 38 من عدمه أو وضع سقفي زمني محدد لمباشرة الانتداب.

    وفي حال عدم الاستجابة لمطلبهم، أكدت المتحدثة أن المحتجين سيدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة بالقصبة (في تونس العاصمة)، على أن تعقبه تحركات احتجاجية ضخمة يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في كامل تراب الجمهورية.

    وطالبت يسرى رئاستيْ الجمهورية والحكومة بحل ملف الانتدابات المشبوهة والشهادات المزورة في الإدارات العمومية، قائلة "الكثير من الأشخاص وقع توظيفهم بالمحسوبية، والإدارات التونسية وقع تلغيمها بانتدابات حركة النهضة وغيرها من الأحزاب والنقابات، لذلك طالبنا بتجميد الانتدابات في جميع الوزارات وكافة المؤسسات العمومية إلّا عن طريق القانون عدد 38".

    موجة احتجاجات في تونس للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتوفير الأمن.
    © Photo
    بمعدل 12 احتجاجا في اليوم... العطش والبطالة يحركان غضب الشارع التونسي

    ولفتت إلى أن "عدد المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 لا يتجاوز 40 ألف أو 50 ألف على أقصى تقدير، في حين أن الانتدابات السابقة خضعت لنحو 30 ألف شهادة مزورة و47 ألف شهادة لأشخاص موتى، بما يعني أن 77 ألف أجرة شهرية تصرف في غير محلها".

    وأكدت المتحدثة أن العديد من حاملي الشهادات العليا تعرضوا إلى مظالم منذ عهد بن علي إلى اليوم، حيث يقع سحب أسمائهم من مناظرات الانتداب في القطاع العمومي وتعويضهم بأسماء لهم انتماءات حزبية أو نقابية.

    وأعربت يسرى عن خيبة أملها من الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة وفشلها في تحقيق مطلب الثورة ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية، آملة في أن يغير الرئيس التونسي قيس سعيد واقع البلاد وأن يفي بوعوده في تحقيق العدالة والقطع مع التهميش.

    ملف عمال الحضائر

    بدوره، استبشر عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر، جمال الزموري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، من الإعلان عن الحكومة الجديدة، آملا في أن تنهي معاناة ما يزيد عن 35 ألف من عاملي الحضائر الذين يشتغلون في مختلف الإدارات والبلديات والمحافظات بأجور متدنية وعقود هشة، وأحيانا دون ضمانات صحية واجتماعية.

    وطالب الزموري الحكومة الجديدة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 يونيو/حزيران 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحظائر لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وتفعيل الأمر الحكومي عدد 430 المؤرخ في 17 من الشهر ذاته، المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر لمن هم دون الـ 45 سنة.

    وقال الزموري إن مطالب عمال الحضائر تتضمن خلاص جرايات (معاشات) زملائهم ممن أحيلوا على التقاعد منذ نحو 5 أشهر المتعلقة بالمعوزية (الفئات الفقيرة) وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا الستين سنة.

    واستنكر المتحدث التحجج المستمر بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلا إن عمال الحضائر تكبدوا ضريبة الصبر على الوضع الاقتصادي للدولة منذ سنة 2014.

    وتابع "صحيح أن الحكومة الجديدة لا تتحمل أخطاء الحكومات السابقة، ولكننا نحملها المسؤولية في اتخاذ قرار ينهي معاناة عمال الحضائر، خاصة وأن رئيس الجمهورية وعد سابقا بوضع ملفنا على طاولة الأولويات المقبلة".

    وأشار الزموري إلى أن تنسيقيات عمال الحضائر ستنتظر من الحكومة الرد على مطالبها، على أن تتشاور لاحقا في الخطوات الممكنة للدفاع عن مطالب العمال في مختلف المحافظات.

    وشدد المتحدث على ضرورة النأي بملفهم عن الحسابات السياسية، قائلا إن تحركهم سيكون منفصلا عن التحركات التي تقودها الأطراف الحزبية حتى لا يتم توظيف ملفهم خدمة لجهة معينة ضد أخرى.

    انظر أيضا:

    في تونس... نسبة البطالة ترتفع إلى 18%
    بمعدل 12 احتجاجا في اليوم... العطش والبطالة يحركان غضب الشارع التونسي
    تونس تغلي على وقع معارك البطالة والحريات
    تحديات صعبة تواجهها الحكومة التونسية الجديدة فاقمها التصنيف السلبي الأخير لـ"موديز"
    بعد أحداث 25 يوليو... ما الذي ينتظره شباب الثورة من الرئيس التونسي قيس سعيد؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك