وزير الطاقة السعودي: العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري

صرح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، بأن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري.

ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن الوزير السعودي قوله بأن "الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط".

وأشار عبد العزيز بن سلمان إلى أن "مخزونات البنزين والغاز منخفضة"، وأن العالم في الفترة الحالية بحاجة للاهتمام بجدية بتأمين الإمدادات.

وتطرق الوزير إلى مسألة تقلبات سوق النفط، قائلا إن المملكة العربية السعودية كانت دائما مصدرا للاستقرار في سوق النفط.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، يوم الثلاثاء الماضي، مع استمرار أزمة إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في الصين وعودة المخاوف بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكنه تلبية الطلب المحلي على التدفئة.

في سياق آخر، أقامت المملكة العربية السعودية مشروعا هو الأول من نوعه في العالم ممثلا بتحويل منصات النفط البحرية إلى مدينة ألعاب ترفيهية.

وجاء المشروع على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع حيث جمعت مدينة الألعاب الترفيهية ما بين الضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب البحرية.

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