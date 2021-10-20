مصرع وإصابة 12 صحفيا بحادث سير غربي السودان

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الأربعاء، عن مصرع وإصابة 12 صحفيا بولاية غرب "دارفور".

الخرطوم - سبوتنيك . وجاء في بيان للشرطة، اليوم، أن "عربة تقل صحفيين تابعين لولاية جنوب "دارفور"، تعرضت في طريقها إلى ولاية غرب دارفور، إلى حادث مروري، أدى إلى انقلاب العربة التي تقلهم نتيجة انفجار الإطار الأمامي".

وأضاف البيان أن الحادث وقع في غرب محلية "نيرتتي" بمنطقة "خور رملة"، وتوفي إثر ذلك 6 أشخاص، منهم، في الحال، فيما أصيب 7 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن "الشرطة وفور تلقي الخبر حركت دورية مرور سريع تابعة لولاية جنوب دارفور إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين ونقل الجثامين إلى "نيالا" وتم اتخاذ إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص".

يذكر أن الحادث وقع عندما كان الوفد في طريقه من مدينة نيالا إلى ولاية غرب دارفور محلية "كلبس" للمشاركة في مليونية المولد النبوي الشريف.

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