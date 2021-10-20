محمد بن زايد يناقش مع الأسد تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط

تلقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناول الحديث تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأكدت الوكالة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد: علاقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا و منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.