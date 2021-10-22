بريطانيا: قطر أحد حلفائنا الاستراتيجيين

وصفت ليز تراس، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، دولة قطر، بأنها أحد حلفاء بلادها الاستراتيجيين.

وأجرت ليز تراس حوارا مع وكالة الأنباء القطرية، أمس الخميس، شددت من خلاله على قوة العلاقات القائمة بين دولة قطر وبريطانيا، موضحة أن العلاقات الثنائية بدأت قبل 50 عاما مضت، لكن بلادها ترغب في نقل تلك العلاقة إلى مستويات أكثر فأكثر.

حوار وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة زيارة سعادتها للبلاد حاليا. #قنا https://t.co/XJwogniYtXhttps://t.co/CBzMdKS5yf pic.twitter.com/WKtO3qAB3b — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 21, 2021

ووصفت الوزيرة البريطانية المباحثات التي أجرتها في العاصمة القطرية، الدوحة، أمس الخميس، بالجيدة والمثمرة، مناشدة بتطوير العلاقات مع قطر وتقويتها أكثر من خلال الحوار الاستراتيجي، مؤكدة أن بريطانيا تتفاوض مع قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجالات الدفاع والأمن.

ويشار إلى أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد أجرى، مساء أمس الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية ليز تروس، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد، تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.#قناhttps://t.co/GuckFo91jc pic.twitter.com/HDD8uyFvU8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 21, 2021

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، كما تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في أفغانستان.

ولفتت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إلى الدور الذي قامت به قطر في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بدور مهم في هذا الشأن، إضافة إلى دورها في دعم عملية السلام في البلاد.