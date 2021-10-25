أول رد أمريكي على أنباء الانقلاب العسكري في السودان

أعربت الولايات المتحدة عن قلق بالغ بشأن تقارير تتحدث عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان.

جاء هذا في تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بحسب "رويترز".

يأتي هذا بعد أن نقلت محطات عربية، اليوم الاثنين، عن مكتب رئيس الوزراء السوداني قوله، إن عبد الله حمدوك تم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقا للطرق الرئيسية وانتشارا أمنيا مكثفا. كما قطعت خدمات الإنترنت.

لم تعلن أي جهة أمنية سودانية حتى الآن مسؤليتها عن الاعتقالات، كما أن الجيش السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لم يصدرا أي بيانات عن الحادث حتى الآن.

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