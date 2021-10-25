الصحة الجزائرية تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجرعة الثالثة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد، متاحة حاليا في بلاده.

جاءت تصريحات الوزير خلال احتفالية باليوم الوطني للتبرع بالدم، اليوم الإثنين، في مقر الوكالة الوطنية للتبرع بالدم، بحسب صحيفة "النهار".

وقال وزير الصحة إن الوزارة أعطت توجيهات لمراكز التطعيم في أنحاء البلاد لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

وحث الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح خلال مدة تزيد عن 6 أشهر ولديهم رغبة في أخذ اللقاح على التوجه للعيادات والمراكز الصحية لحماية أنفسهم أكثر من الوباء.

وأشار وزير الصحة إلى أن معظم دول العالم شرعت في تطعيم مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وأكد الوزير أن الحصول على الجرعة الثالثة أمر اختياري وليس إجباريا، لاسيما وأن اللقاح متوفر حيث يقدر مخزونه في البلاد بأكثر من 13 مليون جرعة.