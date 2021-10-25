المسؤول الذي اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله يسلم قناة أمريكية فيديو يكشف أسرارا جديدة

خرج المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، عن صمته، للمرة الأولى، منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، متهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتخطيط لاغتياله.

وزعم الجبري، في مقابلة مع " برنامج 60 دقيقة "، على "قناة CBS" الإخبارية الأمريكية، أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرسل فريقا لاغتياله أثناء وجوده بالمنفى في كندا"متوقعا وأتوقع أن أٌقتل يوما ما"، على حد قوله.

وادعى أن "أحد أصدقائه حذره من عدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة، ومواجهة مصير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي"، الذي قالت التحقيقات إنه قُتل على يد فريق اغتيالات على صلة بالرياض بعد زيارته لقنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية في عام 2018.

كما زعم الجبري احتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية، مطالبا بمساعدته في إطلاق سراح ابنيه من المملكة، مناشدا "الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية لمساعدته في إنقاذ هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم".

ونفى الجبري، اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس، مؤكدا أن "ولي العهد محمد بن سلمان يخشى من المعلومات التي لديه"، على حد زعمه.

من جانبه، قال مذيع برنامج "60 دقيقة" سكوت بيلي، إن "سعد الجبري صرح بأنه قام بتسجيل فيديو يكشف المزيد من الأسرار عن العائلة الملكية السعودية والبعض في الولايات المتحدة"، مضيفا: "أعطانا مقطع صغير من الفيديو بدون صوت، وقال لنا إنه يمكن نشره إذا قُتل".

وكانت السلطات السعودية استبقت إذاعة الحلقة وأصدرت بيانا عن طريق سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، وقالت في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة"، إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".

وكان الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في دعوى قضائية بمحكمة في واشنطن، بأنه أرسل "فريقا لاغتياله" في كندا بعد أيام من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، لكن السلطات السعودية تتهمه بالفساد وقد رفعت دعوى اختلاس ضده في أمريكا وكندا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصدر أمريكي مطلع، قوله إن الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع هذه الدعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.

وكانت مديرة الاستخبارات القومية في أمريكا، أفريل هاينز، تدخلت بالقضية في خطوة وصفت بأنها "غير عادية ونادرة"، حيث وجهت خطابًا يستند إلى "امتياز أسرار الدولة" الذي نادرًا ما يستخدم لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد تسبب ضررًا "خطيرًا واستثنائيا" للأمن القومي الأمريكي.

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