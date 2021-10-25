"الأبد هو الآن".. معرض للمجسمات الفنية بجوار الأهرامات المصرية

انطلقت النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن"، في الـ23 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بجوار أهرامات الجيزة المصرية .

القاهرة- سبوتنيك. المعرض الذي يستمر حتى الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يعد أول معرض فني يقام في منطقة الأهرامات.

ويشارك في المعرض 10 أعمال فنية لمشاهير الفنانين التشكيليين من مختلف دول العالم من جنسيات مختلفة، منها مصر وأمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة وأسبانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها.

وقد استلهم الفنانون المشاركون مجسماتهم من رموز وقيم فرعونية، مثل مركب الشمس، وكفان كبيران يعانقان بعضهما البعض وأجزاء من أهرامات غير مكتملة تمثل انعاكسا للأهرامات الحقيقة، ويظهر أحد أهرامات الجيزة كخلفية لكل عمل فني من أي اتجاه.

وفي لقاء مع وكالة "سبوتنيك" قالت الفنانة البريطانية "موزلي" المشاركة في المعرض بعمل "خطة درب النور" بالمشاركة مع فنان بريطاني آخر إن "عملها الذي يمثل أهرامات غير مكتملة يمثل حوارا مع الأهرامات، ليس انعكاسا مباشرا معها بل حوار معها".

وتؤكد أن الفكرة جاءتها من خلال "اللعب ببعض أجزاء الزجاج والإضاءة وحاولنا تشكيل هذا الشكل، لكن التصميم النهائي احتاج إلى بضعة شهور وكان صعبا ومعقدا للغاية خاصة فيما يتعلق باختيار الزوايا والإضاءة".

وعن مشاركتها في أول معرض يقام في منطقة الأهرامات، تقول الفنانة البريطانية التي جاءت مصر خصيصا للمشاركة في المعرض "إن هناك العديد من النظريات الفلسفية حول الأهرامات التي كانت تلهمها"، مؤكدة أنها تعتبر مشاركة أحد أعمالها في هذا المعرض "حدث هام للغاية بالنسبة لها".

يشار غلى أن معرض "الأبد إلى الآن" يقام في مواقع أثرية بارزة، حيث أقيمت النسخة الأولى في المتحف المصري بالتحرير في عام 2017، والثاني كان في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام 2018، والثالث في أقدم المدن التراثية وهي القاهرة التاريخية عام 2019.

** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك