مصدر: أعضاء مجلس الأمن الدولي يبحثون الخطوات المستقبلية بشأن السودان

أعلن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين يقوم بزيارة إلى منطقة الساحل الأفريقي، يناقشون المزيد من الخطوات فيما يتعلق بالأحداث في السودان.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أعضاء مجلس الأمن يناقشون الخطوات المستقبلية بشأن السودان خلال زيارتهم لمنطقة الساحل".

ويقوم أعضاء من مجلس الأمن بزيارة إلى مالي والنيجر في الفترة من 22 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر.

هذا وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قلقه من محاولات تقويض الانتقال السياسي والانقلاب في السودان، داعيا قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، والذين وضعوا رهن الإقامة الجبرية.

وتشهد العاصمة السودانية توترات على خلفية خروج مظاهرات رافضة للقرار الأخير من الجيش السوداني، وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن القوات المسلحة أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين على مدخل جسر شمباط الرابط بين مدينتي امدرمان والخرطوم بحري، موضحا أن اشتباكات مستمرة بين الطرفين يستخدم فيها المتظاهرون الحجارة.

وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل ثلاثة أشخاص من المحتجين برصاص الجيش السوداني وإصابة العشرات، خلال مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية.

وسبق ذلك، إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.