تداول فيديو لموقف أمير قطر مع ولي عهد الكويت أمام محمد بن سلمان

تداولت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو لموقف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال استقبالهما من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته "قناة الإخبارية" السعودية، محاولة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ولي العهد السعودي، فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن"، كما أظهر الفيديو، العناق الحار بين ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان.

وأعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الاثنين، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، متعهدا بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم.

من جهتها، أعلنت دولة قطر أنها ستقوم بزراعة 10 ملايين شجرة خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية.

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