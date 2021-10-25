قطر تعلن زراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أعلنت دولة قطر أنها ستقوم بزراعة 10 ملايين شجرة خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد جزء من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "دولة قطر أعلنت التزامها بزراعة مليون شجرة قبل بطولة "كأس العالم فيفا قطر 2022".

وتابعت: "ستكون بطولة "كأس العالم في قطر" هي أول بطولة خالية من البصمة الكربونية".

وذكرت الوكالة أن قطر أعلنت التزامها بزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن كل ذلك سيتم تنفيذه في إطار دعم الدوحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

وشارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في القمة التي عقدتها المملكة العربية السعودية لقادة الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اليوم الاثنين، في الرياض.

وعقب القمة أكد أمير قطر أن قطر تدعم كل عمل عربي مشترك وتدعم المبادرات الدولية التي من شأنها حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

دولة قطر تعلن التزامها بزراعة مليون شجرة قبل بطولة "كأس العالم فيفا قطر 2022" - التي ستكون أول بطولة خالية من البصمة الكربونية - وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، وذلك في إطار دعمها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. #قنا pic.twitter.com/D7tID2TDT4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 25, 2021

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن المبادرة إن هدفها هو حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ووضع خارطة طريق هدفها تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية.

وتشمل المبادرة زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة ضمن أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، لتحقيق 5 في المئة من النسبة العالمية المستهدف في مجال التشجير.

© Sputnik / Mohamed Hassan مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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