السعودية تصنف جمعية لبنانية "كيانا إرهابيا"

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تصنيف جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، منظمة إرهابية.

جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة السعودية نشرته على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال البيان إن تصنيف الجمعية التي مقرها لبنان "كيانا إرهابيا"، جاء على خلفية ارتباطها بأنشطة داعمة لحزب الله اللبناني الذي تضعه المملكة على قائمة المنظمات الإرهابية.

​واتهم بيان رئاسة أمن الدولة الجمعية بأنها تعمل على إدارة أموال "حزب الله" وتمويله في أغراض عسكرية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل العمل على مكافحة "أنشطة حزب الله الإرهابية"، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، من أجل استهداف مصادر تمويل الحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات.