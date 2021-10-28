الرئيس اللبناني: تصريحات قرداحي كانت قبل توليه منصبه

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام الحالي، بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الخميس، عن ميشال عون، أن تصريحات قرداحي جاءت قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا أن تلك التصريحات لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال استقباله بسام مولوي، وزير الداخلية، في قصر بعبدا الرئاسي، ظهر اليوم، حيث ناقشا التداعيات التي رافقت تصريحات جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية.

وشدد عون على أن تصريحات قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وهو ما يعني أنها لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية الحالية، التي تحرص على القيام بكل ما يساعد على وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني، خاصة في هذه الظروف الراهنة والصعبة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعد مواقف للدولة اللبنانية، وأن يتم التعامل معها على هذا الأساس.

وأثارت تصريحات قرداحي، ردود فعل دولية ومحلية، حين قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب" إن

"جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وإنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن السعودية، تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة.

وأكد عون، خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حرصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرا إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات، لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع السعودية ودول الخليج.

وأشار إلى أن ما قاله قرداحي لن يؤثر على المسار العام، خاصة وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري، معربا عن تطلع بلاده إلى أطيب العلاقات وأحسنها.

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