السعودية تدرس قطع العلاقات مع لبنان

كشف مصدر دبلوماسي عربي مطلع في بيروت لوكالة "سبوتنيك" عن أن الرياض تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر: "الرياض تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية، واحتمال اتخاذ قرار بسحب السفير السعودي من لبنان خلال وقت قريب".

يأتي ذلك بعد موجة من ردود الفعل الغاضبة على خلفية تصريحات مسجلة لوزير الإعلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أطلقها خلال حلقة لبرنامج "برلمان الشعب" الذي تبثه قناة "الجزيرة" القطرية.

وقال قرداحي إن جماعة "أنصار الله" - التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية - يدافعون عن أنفسهم في اليمن ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وردا على سؤال حول وجود اعتداء سعودي إماراتي على اليمن، قال: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن هناك اعتداء منذ 8 سنوات وما زال مستمرا، ما لم تكن قادرا على تنفيذه في عامين لن تستطيع تنفيذه في ثماني سنوات".

وأُطلقت دعوات تطالب قرداحي بالاستقالة، بعد بوادر لاحتقان العلاقات مع الخليج. ودعا لنائب فيصل الصايغ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، إلى استقالة وزير الإعلام اللبناني على خلفية تصريحاته.

ووفقا لتصريحات الصايغ، فإن موقف جورج قرداحي يهدد بطرح الثقة فيه داخل مجلس النواب إن لم يبادر هو بالاستقالة، قائلا إن الوزراء في كل دول العالم يحتفظون بآرائهم الشخصية لأنفسهم.

وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الوزارة، استدعت دول خليجية عدة السفراء اللبنانيين للاعتراض على تعليقات الوزير، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية وصدرت عنه قبل توليه الوزارة في الشهر الماضي.

ورفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار عن التصريحات، قائلا: "لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه".