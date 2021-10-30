حظر جمعية حزب الله وإغلاق قنوات إم بي سي... من ينزع فتيل الأزمة بين السعودية ولبنان؟

في الوقت الذي رفض فيه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الاعتذار على خلفية التصريحات التي أحدثت أزمة في الخليج، أعلنت السعودية تصنيف جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، منظمة إرهابية.

وقال بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة السعودية إن تصنيف الجمعية التي مقرها لبنان "كيانا إرهابيا"، جاء على خلفية ارتباطها بأنشطة داعمة لحزب الله اللبناني الذي تضعه المملكة على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جانبه أدان "حزب الله" اللبناني القرار معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة عدوان على لبنان، مضيفًا: هذا القرار مرفوض ولا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية، بحسب موقع "المنار".

وربط البعض بين القرار السعودي والأزمة الأخيرة مع لبنان بسبب تصريحات قرداحي، متسائلين عن السيناريوهات القادمة ومستقبل التصعيد.

قرار سعودي

​واتهم بيان السعودية الجمعية بأنها تعمل على إدارة أموال "حزب الله" وتمويله في أغراض عسكرية. وأكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل العمل على مكافحة "أنشطة حزب الله الإرهابية"، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، من أجل استهداف مصادر تمويل الحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات.

من جانبه أكد بيان حزب الله أن جمعية "القرض الحسن" كرست نشاطها من أجل خدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخول المحدودة وعموم شعب لبنان.‏

ووصف "حزب الله" الخطوة السعودية بأنها "انصياع ‏ذليل للإدارة الأمريكية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني"، على حد وصفه.

استقالة أو إقالة

اعتبر فهد ديباجي، المحلل السياسي السعودي، أن تصنيف المملكة لجمعية "القرض الحسن" اللبنانية جماعة إرهابية وتجميد أصولها يعني أنها تملك الشواهد والإثباتات على ذلك، ولا يمكن أن تتخذ قرارا إلا بعد التأكد منه خصوصًا وهي بارعة ومميزة في هذا المجال وفي محاربة الفكر الضال والجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها وأساليبها الملتوية في التلاعب.

وتابع: "لبنان ليس في حاجة إلى أزمات أخرى، ولا إلى المزيد من الخراب والعزلة، ولا أعتقد أن موضوع التصنيف مرتبط بتصريحات جورج قرداحي المسيئة وإنما شاءت الظروف أن تجتمع معا في وقت واحد وليس له علاقة بالتصعيد".

وبحسب حديثه لـ" سبوتنيك "، لاحظت الحكومة السعودية بأن الجمعية المصنفة إرهابية غير مسجلة في بيانات الحكومة الرسمية في لبنان، ولا تخضع لرقابة المصرف اللبناني، وتدور حولها شبهات في أنها قامت بسحب 6 مليارات دولار من البنوك اللبنانية وإيداعها في حسابها الخاص لصرفها على أنشطة حزب الله خلال الأزمة الاقتصادية التي عمت لبنان قبل سنتين.

أما بشأن التصريحات يرى ديباجي أن الوضع سوف يكون مريراً وصعبًا ما لم يستقيل أو يقال وزير الإعلام خصوصًا ولبنان محتاج للتهدئة والاقتراب من المكون الخليجي بصورة عاجلة للخروج من أزمته والاستمرار في سياسة النأي بالنفس كما يقولون دائما.

اشتباك دائم

بدوره اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن ليس هناك مستويات كبيرة أو واسعة النطاق للتصعيد بين المملكة العربية السعودية ولبنان، فالعلاقة بين حزب الله والمملكة هي علاقة اشتباك دائم ومتوترة.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات بلبنان في محاولة لكسر حزب الله والتأثير على قيمته ودوره وحضوره، لكنها فشلت في النهاية، وحزب الله أعلن منذ الأيام الأولى الدفاع عن الشعب اليمني في حربه الدفاعية غير المبررة والتي ليس لها أي شرعية أو دوافع التي شنتها السعودية وبعض الدول ضد اليمن.

ويرى عوض أن أقصى ما تستطيع المملكة العربية السعودية فعله هو اتخاذ بعض الإجراءات على هذه الشاكلة، والتي ليس لها أي تأثير ميداني أو فعلي، فليس هناك علاقات سياسية أو اقتصادية أو مالية بينهما.

ويعتقد المحلل اللبناني أن المملكة قد تلجأ لطرد بعض اللبنانيين العاملين في السعودية بذريعة أنهم شيعة، أو أن هناك علاقة تجمعهم بحزب الله، في محاولة للتأثير على الحزب وشعبيته، وهذه أمور ليست مجدية قط، وفق وصفه.

وقبل أيام استدعت السعودية والإمارات سفيري لبنان لديهما، وأبلغتهما احتجاجهما واستنكارهما على تصريحات قرداحي، التي وصفتها بـ"المهاترات التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب".

وقال قرداحي في مقابلة متلفزة إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن شبكة قنوات MBC السعودية أغلقت مكاتبها في لبنان نهائيا، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل في العاصمة بيروت.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن السعودية، تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بلاده حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية، مؤكدا أن الرئيس عون طلب منه تأكيد الموقف الواحد أن التصريح لا يمثل الحكومة بل تصريح نابع من رأي شخصي قبل تشكيلها.