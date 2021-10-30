تسجيل
18:24 GMT30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021

    "أطباء السودان": 110 إصابات بينها 8 بالرصاص الحي في حصيلة أولية للاحتجاجات

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530879_0:200:3286:2048_1200x675_80_0_0_499a3756628f8975f3081a752d0e4885.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110301050578360-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-110-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/

    قالت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء اليوم السبت، إن حصيلة المصابين في احتجاجات ما تسمى بـ "مليونية 30 أكتوبر" بلغت 110 إصابات مختلفة، بينها 8 أصيبوا بالرصاص الحي.

    جاء ذلك في بيان للجنة نشرته على حسابها بموقع فيسبوك، في ظل خروج آلاف السودانيين للاحتجاج على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي اعتبروها "انقلابا عسكريا".

    نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
    © AFP 2021
    السودان... "تجمع المهنيين" يتهم قوات الجيش بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين... فيديو

    وقالت لجنة أطباء السودان إن الحديث يدور عن "رصد مبدئي لحالات الإصابات الناتجة عن العنف الوحشي لمليشيات المجلس العسكري الانقلابي في محاولاتها المنهزمة لقمع المليونية".

    وأوضحت أن مستشفى الأربعين بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، تعاملت مع 12 إصابة إثنين منها إصابات بالرصاص في الصدر والبطن.

    وقالت إن الأطباء في مستشفى أم درمان تعاملوا أيضا مع 7 إصابات، منها 3 بالرصاص الحي أحدها حالة وصفت بغير المستقرة.

    وأضافت أنها سجلت في أم درمان حالة دهس في طريقها إلى غرفة العمليات وحالتي كسور متفرقة وحالة إصابة مستقرة و17 إصابة أخرى متفرقة.

    وفي مدينة بحري شمال الخرطوم، قالت اللجنة إنها سجلت إصابة واحدة بـ3 رصاصات واحدة في الصدر واثنتان في اليد، إضافة إلى عدد 61 إصابة أغلبها اختناق بالغاز المسيل للدموع.

    فيما قالت لجنة أطباء السودان إن مدينة القضارف شرقي البلاد شهدت 8 إصابات بين المتظاهرين تنوعت بين جروح قطعية ناجمة عن الضرب بالهراوات والصدم بعربة عسكرية وحروق واختناقات ناجمة عن عبوات الغاز المسيل للدموع.

    وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت اللجنة مقتل متظاهرين اثنين في مدينة أم درمان برصاص قوات الأمن السوداني.

    من جانبها، نفت الشرطة السودانية، إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، قائلة إن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري.

    واتهمت الشرطة في بيان لها المتظاهرين بالخروج عن السلمية ومهاجمة عناصرها وبعض المواقع المهمة.

    وانطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تحت اسم "مليونية 30 أكتوبر" في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان وكوستي في ولاية النيل الأبيض (وسط)، والقضارف (شرق)، وغيرها من المدن، احتجاجا على قرارات البرهان الذي نفى في حديث سابق لـ "سبوتنيك" أن تكون "انقلابا"، معتبرا أنها تصب في خانة "تصحيح المسار".

    للاطلاع على المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية الأمريكي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان غير مقبول
    إعلام: انطلاق مظاهرات في عدد من أحياء الخرطوم ومناطق مختلفة بالسودان
    "أطباء السودان" تعلن مقتل متظاهرين اثنين في مليونية 30 أكتوبر
    السودان... "تجمع المهنيين" يتهم قوات الجيش بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك