مناورات إسرائيلية تحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بانطلاق مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بانطلاق مناورة "نقطة تحول" على الجبهة الداخلية تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلا عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل.

הבוקר נפתח תרגיל העורף הלאומי "נקודת מפנה" המשותף לרשות החירום הלאומי (רח"ל), לפיקוד העורף ולכלל גורמי החירום ומשרדי הממשלה. התרגיל ידמה מלחמה רב-זירתית והגופים המשתתפים יתרגלו גם התמודדות עם שיבושים קשים במשק האזרחי ובמתן השירותים החיוניים לאזרח. — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 31, 2021

ويشارك في مناورة "نقطة تحول" وحدات الجبهة الداخلية نفسها، بمشاركة الجيش الإسرائيلي، وكثير من الوزارات والهيئات الحكومية، وهي المناورة التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بهدف الاستعداد لتعرض الجبهة الداخلية لأي هجوم، داخلي أو خارجي، مثل قصف إيراني.

وتشارك في المناورة العسكرية هيئة الطوارئ الوطنية وأجهزة وخدمات الطوارئ على المستوى الإسرائيلي في أسبوع، تقريبا، يسمى سنويا "أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية"، يشارك فيه آلاف الجنود وقوات الأمن الإسرائيليين.

ويفترض أن تحاكي المناورة العسكرية الإسرائيلية الضخمة حالة أشبه بحرب متعددة الجبهات على إسرائيل، تضمن عمليات إجلاء للمستوطنين أثناء الحرب، فعليا، مع الاستعداد للتعرض لهجمات إلكترونية وقذائف وصواريخ يمكنها تعطيل وشل الحياة في البلاد.

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