المبعوث الأممي إلى السودان يلتقي رئيس الحكومة المعزولة عبد الله حمدوك في منزله

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، إنه التقى رئيس الحكومة السودانية المعزولة عبد الله حمدوك في منزله وناقش معه خيارات الوساطة لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

ونشر بيرتيس هذا الإعلان على صفحته الشخصية على "تويتر" قال فيه: "التقيت عبد الله حمدوك في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية".

لتقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين. — Volker Perthes (@volkerperthes) October 31, 2021

وأضاف بيرتيس "ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان، وسأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.