جورج قرداحي: استقالتي غير واردة

أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن استقالته غير واردة، على خلفية الأزمة التي تشهدها بلاده مع دول الخليج.

وشدد قرداحي، في تصريحات نقلتها قناة "الجديد" اللبنانية، على أن استقالته من الحكومة الحالية في لبنان غير واردة.

وتأتي تصريحات قرداحي على خلفية قيام عدد من دول الخليج العربي بسحب بعثاتها الدبلوماسية وقطع علاقاتها مع لبنان، بعد تصريحات أدلى بها الوزير اللبناني قبيل استلامه مهامه الوزارية بأيام، والتي عبر فيها عن رأيه حول الحرب في اليمن، حيث قال إن "أنصار الله" تملك حق الدفاع عن نفسها واصفا الحرب اليمينة بـ"العبثية".

وبدورها، أصدرت الخارجية اللبنانية، اليوم، بيانا رحبت فيه ببيان الخارجية العمانية، مؤكدة حرص بيروت على "أفضل العلاقات مع الإخوان الخليجيين والعرب".

ورحبت الخارجية اللبنانية بالبيان العماني وقالت: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية والذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية".

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن البيان العماني دعا "الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول، وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والإستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلي".

وقالت الخارجية العمانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية على "تويتر"، إن السلطنة "تعرب عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية".

وكان الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، قد أعلن أمس، حرصه المستمر على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

الرئيس عون خلال استقباله وزير الداخلية: تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 28, 2021

وشدد عون على "أهمية هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبب بأزمة بين البلدين لا سيّما وأن مثل هذا الأمر تكرر أكثر من مرّة".

وحول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، أكد الرئيس عون أنها كانت قبل تولي قرداحي الوزارة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد قامت بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها في بيروت، وإلغاء دخول الواردات اللبنانية إلى البلاد، كما استدعت بعض الدول الخليجية سفراء لبنان بها وأبلغتهم احتجاجا شديدا على تلك التصريحات.